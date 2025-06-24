Татарстанские медики оказали помощь 3 тысячам паломников во время хаджа

Медицинская бригада из Татарстана завершила работу в Мекке, где в течение всего периода хаджа оказывала помощь паломникам. Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы, врачи приняли более 3 тысяч обращений от верующих, нуждавшихся в медицинской поддержке.

В этом году 20 специалистов различного профиля сопровождали группу из 1800 татарстанских паломников. Среди медиков были анестезиологи-реаниматологи Мохаммед Ахмед Аль-Шалх и Гульназ Нутфуллина, а также хирург Тохиржон Искандэр Улы.

"Наши врачи работали в экстремальных условиях - при высоких температурах и значительных физических нагрузках. Они проявили настоящий профессионализм, оказывая помощь паломникам круглосуточно", - отметили в РКБ.

Ежегодное медицинское сопровождение татарстанских паломников стало важной традицией. В этом году врачам пришлось особенно тщательно следить за состоянием верующих, учитывая сложные климатические условия Саудовской Аравии.