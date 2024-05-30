Татарстанские середняки и возвращение Махачкалы в РПЛ: итоги Первой лиги

«Нефтехимик» и КАМАЗ пристроились по-соседски

Клубы из городов-соседей - Нижнекамска и Набережных Челнов - «Нефтехимик» и КАМАЗ и в итоговой турнирной таблице расположились рядом: на 11-м и 12-м местах соответственно. Для обеих команд это ощутимое ухудшение результатов. Годом ранее Нижнекамск стал 6-м, а КАМАЗ - 11-м, а по итогам минувшего сезона речи о борьбе за повышение в классе уже не идет.

«Нефтехимик» провалил летнюю часть чемпионата. Подопечные Кирилла Новикова, проводившего у руля татарстанского клуба третий полноценный сезон, выдали отрезок из одной победы в восьми стартовых турах. По осени команда было начала вылезать из пике, однако последовала новая серия с двумя победами в девяти встречах. Пять раз за сезон «Нефтехимик» уходил с поля при счете 0:0. Последняя победа нижнекамцев датируется и вовсе 20 апреля, зато над кем - гостевая виктория над крепкой «Тюменью».

За три года работы в Нижнекамске Новиков так и не приблизил команду, где созданы неплохие условия по меркам Первой лиги, даже к зоне стыковых матчей. Более того, «Нефтехимик» из рук вон плохо проводил домашние игры: 21 очко в 17 встречах, 15-й (!) из 18 команд результат в лиге. На фоне таких итогов появились слухи о возможном уходе специалиста.

Выступление КАМАЗа, где возможности скромнее, чем в Нижнекамске, было более прогнозируемым. Команда выполнила задачу на сезон, сохранив место в Первой лиге, при этом за весь сезон случился лишь один спад. С 22 октября 2023 года по 18 марта нынешнего челнинцы одержали одну победу в восьми матчах. Но завершили свою негативную серию домашней викторией над махачкалинским «Динамо» - будущим участником РПЛ.

Чемпионат КАМАЗ провел без серьезных скандалов. Главной неожиданностью стало расторжение контракта с 33-летним полузащитником Александром Гаглоевым, лидером команды по системе «гол + пас» (5 + 11). Пришествие Гаглоева летом 2022 года было вторым в карьере. Суммарно игрок провел в футболке челнинцев 130 встреч, забил 38 мячей и отдал 40 передач. В современной истории клуба Гаглоев - третий бомбардир, и тем загадочнее обстоятельства его ухода. В одном из интервью игрок подчеркнул, что у него разошлись взгляды с главным тренером Ильдаром Ахметзяновым. Сам Ахметзянов же заявил, что конфликтов с полузащитником у него не было.

Махачкала снова в элите российского футбола

Стоит упомянуть и клубы, которые добились повышения по итогам сезона. Чемпионат Первой лиги второй раз в своей истории выиграли подмосковные «Химки». Красно-черные вернулись в элиту спустя всего сезон после вылета. РПЛ-2022/23 они завершили 15-ми, но за год Андрей Талалаев вернул команду в «вышку». Хотя этот чемпионат для «Химок» начинался тяжело - с запрета на регистрацию новичков, поражений в двух стартовых турах и трудовых побед с разницей в один мяч. После поражения в Хабаровске в 10-м туре команда преобразилась и выдала отрезок из 12 матчей без поражений. Химчане уверенно держались в пятерке лидеров, забили больше всех мячей (56) и по праву забрали первую строчку.

Вторым счастливчиком стало махачкалинское «Динамо». Клуб, история которого велась с 1927 года, был воссоздан в 2021-м и с ходу выиграл свою группу Второго дивизиона, пробившись в Первую лигу. «Динамо» имело все шансы запрыгнуть в четверку лучших команд лиги еще в прошлом сезоне, однако сначала с клуба сняли три очка за отсутствие лимитчика на поле, а затем возникли проблемы с получением лицензии для выступления в РПЛ. Так махачкалинцы просели в концовке чемпионата и завершили на 8-м месте.

Перед сезоном-2023/24 «Динамо» принял Курбан Бердыев, проработавший на позиции главного тренера до рестарта турнира весной. Трио в лице Бердыева, президента клуба Гаджи Гаджиева и генерального директора Шамиля Газизова смогло невероятно эффективно отладить процессы в Махачкале и добиться результата. «Динамо» вышло в РПЛ всего за три года своего существования, имея при этом один из самых молодых составов по среднему возрасту (24,3 года). Впервые с сезона-2018/19, завершения эпохи «Анжи», в элите будет представлена команда из Махачкалы.

Шаронов покинул Хабаровск

Одной строкой стоит пробежаться по другим примечательным событиям в жизни Первой лиги. Чемпионат покинули «Кубань» (23 очка), «Волгарь» (34) и «Ленинградец» (34). За три тура до завершения Второй лиги на повышение всерьез претендуют «Уфа», «Новосибирск» и костромской «Спартак».

В стыковых матчах с клубами РПЛ встретятся «Акрон» и «Арсенал». А вот хабаровский этап карьеры Романа Шаронова подошел к концу. СКА под его руководством завершил сезон 13-м, хотя еще два года назад команда билась в стыках за право сыграть в РПЛ, а перед тренером стояла задача повышения в классе.