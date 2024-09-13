Татарстанские спортсмены завоевали 17 медалей на Всемирных играх кочевников в Казахстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих социальных сетях поздравил татарстанских спортсменов с успешным выступлением на Всемирных играх кочевников, завершившихся в Астане. Глава республики отметил высокие результаты спортсменов.

Фото: © телеграм-канал Раиса РТ

«В Астане завершились Всемирные игры кочевников! Татарстанские спортсмены внесли свой вклад в общую копилку медалей сборной России. Наши ребята завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых медалей. Спортсмены особенно отличились в борьбе», – написал Рустам Минниханов.

Напомним, что V Всемирные игры кочевников проходили в Казахстане с 8 по 13 сентября.