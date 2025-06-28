Татарстанский борец победил на Всероссийском Сабантуе в Вятских Полянах

Эльдар Хамитов из Татарстана стал абсолютным победителем XV Всероссийского сельского Сабантуя, проходившего в Кировской области. В напряженных состязаниях по национальной борьбе корэш он превзошел сильнейших соперников со всей страны.

Главный приз – автомобиль Lada Granta – чемпиону вручил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Награда была учреждена главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который лично присутствовал на празднике.

«Эта победа далась нелегко, но серьезные достижения всегда требуют максимальной отдачи», – поделился эмоциями Хамитов. Для опытного борца этот автомобиль стал уже шестым или седьмым в коллекции наград.

Масштабное мероприятие в Вятских Полянах собрало около 26 тысяч зрителей. Помимо традиционных соревнований по корэш, гости праздника смогли познакомиться с богатой татарской культурой, национальными обычаями и кухней.