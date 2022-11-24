Татарстанский муфтий возмутился случаями запрета на ношение платков в школах

Председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин возмутился случаями, которые связаны с запретом на ношение платков в школах России. Он отметил, что это предписано религиозными традициями. Вопрос Самигуллин поднял на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в столице РТ.

Также он подчеркнул, что ношение платков традиция не только ислама, но и христианства. При этом, по словам муфтия, на государственном уровне в России нет исламофобии.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал инициативу, запрещающую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на законодательном уровне.