 Татарстанский муфтий возмутился случаями запрета на ношение платков в школах
news_header_top_970_100

Татарстанский муфтий возмутился случаями запрета на ношение платков в школах

По словам Самигуллина, это предписано религиозными традициями.

Республика
24 ноября 2022  16:14
Автор:
Карина Кострулева

Председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин возмутился случаями, которые связаны с запретом на ношение платков в школах России. Он отметил, что это предписано религиозными традициями. Вопрос Самигуллин поднял на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в столице РТ.

Также он подчеркнул, что ношение платков традиция не только ислама, но и христианства. При этом, по словам муфтия, на государственном уровне в России нет исламофобии.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал инициативу, запрещающую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на законодательном уровне.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса