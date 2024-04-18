Татарстанский «Нефтяник» добрался до финала Кубка Петрова

Напомним, «Нефтехимик» остался вне Кубка Гагарина, «Барсу» не удалось пробиться в плей-офф ВХЛ, а «Реактор» и «Спутник» не зацепились за места в плей-офф МХЛ. «Ак Барс» вылетел в первом же раунде Кубка Гагарина, а несколькими днями позже на 1/8 финала Кубка Харламова остановился казанский «Ирбис». Честь Татарстана предстоит отстаивать Альметьевску.

Второй год подряд команда с низким посевом играет в финале

Для «Нефтяника» грядущий финал станет третьим в истории с того момента, когда была образована ВХЛ. В сезоне-2010/11, первом в жизни лиги, альметьевский клуб выиграл Западную конференцию, поступательно прошел «Ариаду-Акпарс» (3-0), «Кристалл» (3-0) и «Дизель» (4-3), но в финале уступил победителю «Востока» тюменскому «Рубину» (0-4). Тот сезон был во многом экспериментальным, в дальнейшем ВХЛ уйдет от деления на конференции в пользу двухкругового регулярного чемпионата. И вот в сезоне-2015/16 «Нефтяник» вихрем пронесся по плей-офф. Подопечные Ришата Гимаева отправили в отпуск «Саров» (4-0), «Ермак» (4-1) и «Сарыарку» (4-0). В финальной серии альметьевцы практически не оставили шансов «Ижстали» (4-1), завоевав трофей. Тогда он назывался Кубком Братины.

С 2016 года один из самых крепких клубов ВХЛ не добирался до финалов. Наивысшим достижением был полуфинал сезона-2017/18, где Альметьевск ничего не смог противопоставить «СКА-Неве» (1-4). Два последних сезона «Нефтяник» и вовсе вылетал в первом раунде. Наконец-то команда прервала черную полосу.

Парадоксально, но второй год подряд до финала Кубка Петрова добирается команда с низким посевом. В сезоне-2022/23 в борьбе за трофей сошлись «Сокол» и «Химик», последний завершил регулярку девятым, но смог стать чемпионом, закрыв серию всухую (4-0). Похожий случай был в розыгрыше 2019 года, когда команда «Сарыарка» с 10-го места в регулярке забрала серию у «Рубина» (4-1).

В составе «Нефтяника» сразу 10 игроков системы «Ак Барса»

Альметьевск тяжело вкатывался в регулярку-2023/24: в конце октября команда ушла в штопор, одержав всего одну победу на отрезке в восемь встреч. Руководство клуба пошло на кадровые перестановки, отправив в отставку главного тренера Эдуарда Дмитриева. Его заменил Артем Анисимов, перешедший на работу в Альметьевск из системы «Ак Барса» прошлым летом. С Анисимовым «Нефтяник» поймал нужную волну, одержал семь побед в 13 играх, и в конце декабря специалист был утвержден главным тренером без приставки «и. о.».

Между «Ак Барсом» и «Нефтяником» действует договор о спортивном сотрудничестве, согласно которому клубы могут перемещать игроков для получения игровой практики. На протяжении всего сезона между Казанью и Альметьевском курсировали вратари, защитники, нападающие. Так, игровую форму после травм в «Нефтянике» набирали Максим Быков и Семен Терехов, практику получал Амир Мифтахов. Сезон для «Ак Барса» завершился 8 марта, что тоже сыграло на руку Альметьевску - команда получила порцию добротных хоккеистов с опытом игры в КХЛ.

На сегодняшний день в составе «Нефтяника» 10 командированных из «Ак Барса» игроков. Практически все они в плей-офф на ведущих ролях. Сухие цифры: вратарь Артур Ахтямов, безоговорочный первый номер, провел в Кубке Петрова 17 матчей, одержав 12 побед при 92,8% отраженных бросков. Нападающий Семен Терехов - лучший бомбардир команды в плей-офф с 17 (7 + 10) набранными очками. Второй бомбардир «Нефтяника» - Кирилл Крутов - с 12 (5 + 7) очками. Третий бомбардир - Артур Бровкин, на счету которого 11 (10 + 1) очков, он же и лучший снайпер команды, и лидер по количеству победных шайб (3). Всего же в составе «Нефтяника» более 15 хоккеистов, которые прошли через систему «барсов».

Артему Анисимову эти хоккеисты хорошо знакомы. Многие игроки под его руководством брали две бронзовые медали чемпионата МХЛ (2021, 2022) еще в пору игры за «Ирбис». Специалист знает сильные стороны и козыри подопечных, что стало еще одним кирпичиком в фундаменте этого финала.

Сопернику по финалу всего три года от роду

Если «Нефтяник» относится к старожилам ВХЛ, то его соперник по финалу - тульский АКМ - довольно молодой клуб. Команда вступила в состав участников чемпионата лишь в 2021 году, до этого выступая в чемпионатах НМХЛ и МХЛ. За год до этого в Туле открыли новенький ледовый дворец на 3 тысячи зрителей, работала хоккейная академия. И если в первом сезоне АКМ пролетел мимо плей-офф, то второй год стал успешным: 11-е место в регулярке и победа над крепкой «Ладой» в первом раунде Кубка Петрова (4-3). Да, дальше на пути АКМ встал «Рубин», но и там туляки кусались до седьмого матча серии (3-4). На третий сезон клуб стал четвертым в регулярке, а в плей-офф разобрался с «Торосом» (4-1), «СКА-Невой» (4-0) и титулованной «Югрой» (4-1). Прямо сейчас в Тульской области выстраивается солидная хоккейная вертикаль: есть клуб в ВХЛ, два - в МХЛ, а в планах создать еще две молодежные команды.

Серия до четырех побед обещает быть яркой. В Туле есть опытные исполнители, такие как Максим Казаков и Илья Шипов (набрали по 13 очков), поигравшие в КХЛ. Опыту «Нефтяник» может противопоставить молодых парней, которые всего год назад играли в финале Кубка Гагарина, они голодны до побед. 18 и 19 апреля серия стартует в гостях, 22 и 23-го числа команды встретятся в Альметьевске. Болеем за наших!