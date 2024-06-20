Татарстанский политик Ягудин объяснил, почему покидает должность депутата

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Республика
20 июня 2024  17:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии сентябрьских выборов в Госсовет Татарстана VII созыва один из самых опытных парламентариев республики объявил о своем решении покинуть большую политику.

Председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах, передаёт ИА «Татар-информ». «Мне две семерки уже исполнилось. Пусть поработают другие, молодежь», — с улыбкой заметил депутат.

При этом, Ягудин подчеркнул, что не собирается полностью расставаться с общественной деятельностью и готов делиться своим богатым опытом в качестве эксперта и консультанта. 

Шакир Ягудин был депутатом Госсовета Татарстана двух созывов подряд, начиная с 2009 года. Он известен своей принципиальностью и глубоким знанием юриспруденции, которой посвятил много лет. Являясь кандидатом юридических наук, он призывал своих коллег не забывать о научной работе и постоянно повышать свой профессиональный уровень.

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