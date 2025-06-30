Татарстанский ЗАГС запускает конкурс семейных историй

Управление ЗАГС Республики Татарстан объявило о старте творческого состязания «Полистаем семейный альбом», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Инициатива поддержана главой региона Рустамом Миннихановым.

Как пояснила начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова, участникам предлагается поделиться трогательными историями о знакомстве родителей, бабушек и дедушек, свадебных традициях и семейных ценностях. Конкурсные работы принимаются в шести тематических направлениях, включая «Самый долгий брак» и «Семья – хранитель традиций».

Для участия необходимо опубликовать историю с фотографиями в социальных сетях и отправить материалы на электронную почту организаторов до сентября. Авторы лучших работ получат денежные вознаграждения. По словам организаторов, конкурс призван сохранить преемственность поколений и укрепить семейные ценности в республике.