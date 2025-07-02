Татарстанским владельцам собак напомнили об обязательном чипировании

В Международный день собак ветеринарные службы Татарстана напомнили о новых требованиях к регистрации домашних животных. Согласно новым правилам, все собаки в регионе должны пройти обязательное чипирование, напомнили в телеграм-канале ГУВ КМ РТ. С 1 июля 2024 года в Татарстане будут применяться административные меры к владельцам, не выполнившим требования по чипированию своих питомцев.

Для животных установлены четкие сроки регистрации. Собаки, родившиеся до 1 января 2025 года, должны быть чипированы до 31 декабря 2025 года. Щенки, появившиеся после 1 января 2025 года, подлежат чипированию в первые три месяца жизни. При покупке собаки новый владелец обязан зарегистрировать её в течение месяца.