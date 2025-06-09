Татарстанстат: средняя зарплата в республике превысила 80 тысяч рублей

Согласно последним данным Татарстанстата, жители республики, в том числе Казани, отмечают устойчивый рост доходов. За первый квартал 2025 года среднемесячная заработная плата в регионе достигла 80 377 рублей, что на 20,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Особенно значительным стал рост реальных доходов – на 9,2% в годовом исчислении.

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, способствующих такому росту. В Казани, как экономическом центре региона, наблюдается активное развитие высокотехнологичных секторов. Именно работники научно-исследовательской сферы получают самые высокие зарплаты – в среднем 135,4 тысячи рублей. Не отстают и специалисты горнодобывающей промышленности (134,9 тысячи рублей), а также сотрудники IT-сектора (129,2 тысячи рублей).

Пенсионная система также демонстрирует положительную динамику. Средний размер пенсий в Татарстане на 1 апреля составил 23 167 рублей, увеличившись за год более чем на 2,4 тысячи рублей. Реальный рост пенсионных выплат составил 0,8%, что особенно важно для старшего поколения казанцев.

При этом специалисты отмечают, что несмотря на значительный номинальный рост заработных плат (16,9% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года), реальные доходы населения увеличились более скромными темпами – на 5,2%. Это связано с сохраняющимся инфляционным давлением в экономике.