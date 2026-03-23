Татвоенкомат: навыки управления беспилотниками пригодятся бойцам и после службы

В Татарстане продолжается отбор желающих служить в Войсках беспилотных систем. Как рассказал ИА «Татар-информ» офицер пункта отбора на контрактную службу в Казани Егор Горячев, требования к кандидатам сейчас достаточно высокие. Но есть и хорошая новость для тех, кто пройдет отбор: полученные навыки работы с БПЛА будут востребованы не только во время службы, но и после возвращения к гражданской жизни.

Беспилотники уже активно используются в самых разных сферах. Они помогают в сельском хозяйстве — мониторить посевы и обрабатывать поля. Работают в охранных структурах, участвуют в геодезических исследованиях и даже помогают доставлять грузы. Специалисты, умеющие управлять дронами, сегодня нужны на многих предприятиях, и спрос на них будет только расти.

Кстати, по словам представителя военкомата, хорошие шансы попасть в Войска беспилотных систем имеют любители компьютерных игр. У них уже развита мелкая моторика рук, а привычный геймерский интерфейс помогает быстрее освоить управление реальными дронами.

Напомним, с 1 января в Татарстане увеличили единовременную выплату для тех, кто заключает контракт с Министерством обороны РФ. Общая сумма достигает 2,9 миллиона рублей — это один из самых высоких показателей в стране и самый высокий в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в республике принято более трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей.

Получить подробную информацию о заключении контракта, дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на специальном сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту в Казани по адресу: улица Аэропортовская, дом 1/40. Телефон для справок: (843) 221-44-52. Жители других регионов могут позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или набрать межрегиональный номер кол-центра 117.