Теперь официально: Радулов ушел из «Ак Барса»

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Спорт
4 июня 2024  10:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанский форвард Александр Радулов покидает команду, сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».

 Фото: © телеграм-канал ХК «Ак Барс»

37-летний спортсмен провел свыше 60 матчей и забил 17 шайб, передав при этом 27 передач, принесших гол. Он успел за два сезона проявить себя максимально разносторонним игроком. «Ак Барс» поблагодарил Радулова за «сумасшедшую отдачу».

«За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце», – сказано в телеграм-канале клуба.

Ранее мы писали, что агент хоккеиста Радулова отреагировал на слухи об уходе игрока из казанской команды.

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