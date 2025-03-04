Техническая неисправность задержала рейсы Nordwind из Душанбе в Казань и Казани в Москву

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Город
4 марта 2025  12:13

Из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Душанбе в Казань, был вынужден вернуться в аэропорт отправления. Как сообщили представители авиаперевозчика в своем Telegram-канале, данный инцидент повлек за собой задержку двух рейсов.

В официальном сообщении компании говорится, что 4 марта рейс N4-1406 Душанбе - Казань вернулся в аэропорт вылета из-за технической причины, что привело к задержке рейсов N4-1406 Душанбе - Казань и N4-60 Казань - Москва.

Для скорейшей отправки пассажиров по маршрутам авиакомпания Nordwind предоставит резервный самолет. Пассажирам задержанных рейсов будут оказаны все необходимые услуги в соответствии с установленными федеральными авиационными правилами.

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