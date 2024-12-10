Топ-5 главных тем вопросов к прямой линии Путина по версии ИИ

Искусственный интеллект составил список из пяти наиболее актуальных тем для вопросов на прямую линию Президента России Владимира Путина, как сообщает телеканал "Россия 24". Согласно последним обновленным данным, основные интересы граждан сосредоточены на вопросах здравоохранения, состояния дорожной инфраструктуры, жилищных условий, работы управляющих компаний, а также на теме социальных выплат и пенсионного обеспечения.

Как уточняет телеканал, этот рейтинг обновляется несколько раз в сутки, однако указанные темы стабильно занимают лидирующие позиции. Формирование топа было осуществлено благодаря разработкам искусственного интеллекта, который значительно облегчает работу операторов колл-центра, эффективно распознавая речь. Для расшифровки голосовых вопросов системе требуется менее семи секунд, что позволяет сохранившимся специалистам сэкономить множество часов, занимаясь анализом поступающих запросов.

В этом году прямая линия, в которой Президент проведет пресс-конференцию, состоится 19 декабря. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Граждане могут задавать свои вопросы по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, специальный сайт или мобильное приложение. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря, и благодаря внедрению искусственного интеллекта процесс обработки информации стал более эффективным.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на текущий момент зарегистрировано свыше 300 тысяч обращений по прямой линии с Владимиром Путиным.