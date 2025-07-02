Товарооборот Татарстана с Турцией достиг порядка 5,3 млрд. долларов

В Анкаре состоялась рабочая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, информирует пресс-служба Раиса РТ.

Реджеп Эрдоган тепло вспомнил свой визит в Казань на саммит БРИКС и отметил успешное проведение KazanForum, где Турция была представлена масштабной делегацией. Турецкий лидер особо подчеркнул значимую роль Минниханова в развитии отношений России со странами исламского мира через Группу стратегического видения «Россия-Исламский мир».

Важным аспектом переговоров стало обсуждение экономического сотрудничества. На сегодняшний день товарооборот между Татарстаном и Турцией достиг порядка $5,3 млрд.. Эрдоган выразил заинтересованность в дальнейшей поддержке совместных проектов. Рустам Минниханов, в свою очередь, поблагодарил Реджепа Эрдогана за внимание к развитию партнерских отношений и подтвердил готовность Татарстана к расширению взаимовыгодного сотрудничества.