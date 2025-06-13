Трагедия в Чистопольском районе: при пожаре погибла 9-летняя девочка

В ночь на 12 июня в селе Кубассы Чистопольского района Республики Татарстан произошло страшное происшествие — в результате пожара в частном доме погибла 9-летняя девочка. По предварительным данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело ребенка в поврежденном огнем доме. На место трагедии незамедлительно прибыла заместитель Чистопольского городского прокурора Ленара Гибадуллина для организации проверки всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Татарстана сообщает, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Надзорное ведомство взяло под особый контроль ход следственных мероприятий и их результаты