Трагедия в Тукаевском районе: подросток утонул в реке Челна

11 июня 2025 года в Тукаевском районе Республики Татарстан произошло трагическое происшествие – в реке Челна вблизи садового товарищества «Луч» утонул 15-летний подросток. Инцидент произошел около 16:30 на необорудованном для купания участке водоема.

По данным прокуратуры Республики Татарстан, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. В настоящее время организована тщательная проверка всех обстоятельств случившегося. Ход расследования и его результаты взяты под особый контроль районной прокуратурой.

Специалисты напоминают, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и соблюдены все меры предосторожности.