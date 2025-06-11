Трагедия в Тукаевском районе: подросток утонул в реке Челна

news_top_970_100
Республика
11 июня 2025  23:29

11 июня 2025 года в Тукаевском районе Республики Татарстан произошло трагическое происшествие – в реке Челна вблизи садового товарищества «Луч» утонул 15-летний подросток. Инцидент произошел около 16:30 на необорудованном для купания участке водоема.

По данным прокуратуры Республики Татарстан, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. В настоящее время организована тщательная проверка всех обстоятельств случившегося. Ход расследования и его результаты взяты под особый контроль районной прокуратурой.

Специалисты напоминают, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и соблюдены все меры предосторожности. 

news_right_column_240_400
Новости
Трагедия в Тукаевском районе: подросток утонул в реке Челна
Три вратаря из России вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ-2025
РПЛ представила медиарейтинг лиги
Татарстан принял участников международной инвестиционной экспедиции
Празднование Дня России в Казани: программа мероприятий
Празднование Дня России в Казани: программа мероприятий
Мои первые джинсы
Более 30 нарушителей задержаны на воде в Казани
Безопасны ли для детских игр контактные фонтаны?