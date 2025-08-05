Трагический инцидент в Бугульме: подросток погиб после падения с электросамоката

В Бугульме произошло трагическое ДТП с участием электросамоката, в результате которого погиб 16-летний подросток. По предварительной информации, вечером 4 августа молодой человек, управляя электросамокатом на пешеходной зоне улицы Ярослава Гашека, врезался в металлический декоративный столб.

Подросток был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось — утром 5 августа он скончался в медицинском учреждении. Бугульминская городская прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту.