Трагическое ДТП с квадроциклом унесло две жизни в Тукаевском районе

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Республика
29 июля 2025  08:57

В ночь на 28 июля на территории садового товарищества «Бриз» в Малошильнинском сельском поселении обнаружены тела мужчины и женщины, погибших в результате опрокидывания квадроцикла. По предварительной информации следственных органов, происшествие случилось во время совместной поездки.

Как сообщает прокуратура Татарстана, водитель потерял контроль над управлением транспортного средства, что привело к его опрокидыванию. Оба участника аварии получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия медицинских работников.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Тукаевского района Эдуард Имамов для координации процессуальной проверки. В настоящее время следователи устанавливают точные обстоятельства инцидента, включая возможные причины потери управления транспортным средством.

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