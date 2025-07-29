Трагическое ДТП с квадроциклом унесло две жизни в Тукаевском районе

В ночь на 28 июля на территории садового товарищества «Бриз» в Малошильнинском сельском поселении обнаружены тела мужчины и женщины, погибших в результате опрокидывания квадроцикла. По предварительной информации следственных органов, происшествие случилось во время совместной поездки.

Как сообщает прокуратура Татарстана, водитель потерял контроль над управлением транспортного средства, что привело к его опрокидыванию. Оба участника аварии получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия медицинских работников.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Тукаевского района Эдуард Имамов для координации процессуальной проверки. В настоящее время следователи устанавливают точные обстоятельства инцидента, включая возможные причины потери управления транспортным средством.