Трагическое ДТП в Нижнекамске унесло жизнь пассажирки

В Нижнекамске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации Госавтоинспекции Татарстана, авария случилась при повороте налево, когда водитель автомобиля корейского производства не соблюл правила дорожного движения и столкнулся с машиной японского бренда.

В результате столкновения пассажирка автомобиля-нарушителя погибла на месте происшествия. Водитель, находившийся за рулем, получил травмы различной степени тяжести.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана

Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Ведомство напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках.

Расследование инцидента продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в отношении водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения.