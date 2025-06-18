Трагическое ДТП в Нижнекамске унесло жизнь пассажирки

news_top_970_100
Республика
18 июня 2025  11:30

В Нижнекамске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации Госавтоинспекции Татарстана, авария случилась при повороте налево, когда водитель автомобиля корейского производства не соблюл правила дорожного движения и столкнулся с машиной японского бренда.

В результате столкновения пассажирка автомобиля-нарушителя погибла на месте происшествия. Водитель, находившийся за рулем, получил травмы различной степени тяжести.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана

Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Ведомство напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках.

Расследование инцидента продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в отношении водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани встали трамваи маршрутов №1 и 6 из-за ДТП
Татарстанцев предупредили об опасностях распространения сведений о БПЛА
Татарстан лидирует в майском медиарейтинге по реализации нацпроектов
Велимир Перасович продолжит работать в УНИКСе
Трагическое ДТП в Нижнекамске унесло жизнь пассажирки
С началом июля в РТ начнут штрафовать за незарегистрированных собак
Матч за Суперкубок России в Казани начнётся в 18:00
В Татарстане возбуждено уголовное дело о налоговых махинациях на 60 млн рублей