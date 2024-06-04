Трамвайное движение в Казани изменено из-за аварии

В Казани на Проспекте Победы произошло повреждение контактной сети, в результате чего изменился маршрут движения трамваев. Негабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Трамвайные маршруты №5 и №5а временно движутся по маршруту №3, а маршрут №7 перенаправлен через Сибирский тракт - Саид Галеева.

«На месте работают аварийные службы предприятия, – добавили в Метроэлектротрансе. – Просим пассажиров заранее планировать свой маршрут, учитывая изменения».