Трамвайное движение в Казани изменено из-за аварии

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Город
4 июня 2024  15:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на Проспекте Победы произошло повреждение контактной сети, в результате чего изменился маршрут движения трамваев. Негабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть, сообщили в «Метроэлектротрансе». 

Трамвайные маршруты №5 и №5а временно движутся по маршруту №3, а маршрут №7 перенаправлен через Сибирский тракт - Саид Галеева. 

«На месте работают аварийные службы предприятия, – добавили в Метроэлектротрансе. –  Просим пассажиров заранее планировать свой маршрут, учитывая изменения».

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