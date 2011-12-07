Безопасен ли отдых в Турции?

Многие из россиян не представляют летнего отдыха без моря и беззаботной неги на пляже. Наша семья в этом плане не исключение - открыв для себя несколько лет назад гостеприимную солнечную Турцию, мы решили не изменять своим традициям и в этом году.

Безусловно, пандемия нарушила наши планы по поводу посещения турецкого берега в июле, о чем мы мечтали, бронируя пятизвездочный отель еще в начале 2020-го. Но и отказываться от вожделенного тура «все включено» не спешили, надеясь, что в первую половину осени мы точно покупаемся в Средиземном море. Так оно и случилось. И в середине сентября мы сидели в казанском аэропорту, ожидая рейса в Даламан.

Антисептики на набережной

Запасаясь масками, антисептиками и антибактериальными салфетками и складывая их в чемодан, мы ожидали, что наш отдых за границей в этот раз пройдет не так, как обычно. И были морально готовы к обязательному ношению масок на улице, неоднократному измерению температуры в аэропортах и при посадке в самолет, другим ограничительным мерам. Было и чему удивиться. Например, через два часа полета заботливые стюардессы предложили пассажирам поменять одноразовые маски на новые - их раздавали всем желающим взамен использованных. И хотя отдали старые маски не все - кто-то умудрился заныкать их в карман (авось пригодится на отдыхе!), забота туроператора о нашем здоровье подкупала.

По приезде в отель в Мармарисе наш багаж обработали антисептиком - процедура напомнила мне опрыскивание деревьев в саду от вредителей. А переживания по поводу того, хватит ли нам положенных в чемодан масок, сразу же отпали - коробки с ними лежали и при входе в отель, и в ресторане, и баре. Как правило, рядом с ними соседствовали пластиковые бутылки с антисептиком. Дезинфицирующими средствами можно было воспользоваться даже на набережной.

Без маски - на обед ни ногой!

Другие наши переживания перед поездкой были по поводу шведского стола. Рассчитывать на него или нет? В турфирме предупредили: в связи с пандемией всю еду накладывают официанты, потому что блюда будут под стеклянными витринами, брать их самостоятельно нельзя, да и ассортимент их будет поменьше. Кроме того, первый поход в ресторан показал, что вход без маски туда заказан - официанты категорически отказывались в этом случае накладывать еду отдыхающему. Так что если ты забыл маску в номере - будь добр возьми новую при входе в ресторан. И, разумеется, не забудь про разметку в очереди. Что касается ассортимента, конечно, были недовольные россияне, утверждающие, что до пандемии еды в отелях было в разы больше. Но нас устроили предлагаемые блюда, из которых всегда можно было выбрать рыбные, мясные, овощные деликатесы, гарниры, а уж разнообразие выпечки могло свести с ума любого гурмана.

Кстати о еде: сидеть за одним столом могли члены лишь одной семьи. Как и ехать в лифте - при поездке двух нечленов одной семьи рекомендовалось повернуться друг к другу спинами и встать на разноцветные круги на полу кабины подъемника. Соблюдались эти правила отдыхающими в отеле европейцами, аргентинцами и россиянами, если честно, не всегда. Бывало, приходилось ехать в лифте и вчетвером, и впятером: мало кому захочется стоять в его ожидании на отдыхе лишние пару минут.

А вот то, как часто дезинфицируют кнопки лифта на этажах и в кабине, так и осталось для меня загадкой. В то время как обработку антисептиком столов в ресторане и других поверхностей в отеле мы наблюдали во время нашего отдыха не один раз. Подумав, что, возможно, я перебарщиваю с безопасностью на отдыхе, поделилась своими сомнениями с нашим соотечественником. Оказалось, проблему с чистотой кнопок в лифте он решает простым способом: нажимает их не подушкой пальцев, а суставом на сгибе пальца... Возможно, кто-то пробовал нажимать их локтем или другими частями тела, но мы таких чудаков не встречали. Наверное, потому что руки после лифта можно было обработать антисептиком, найти который в отеле не составляло труда.

Зашел в отель и магазин - измерь температуру

Меня же больше всего напрягало ношение маски на улице. Плакаты о том, что ее отсутствие грозит штрафом в 900 турецких лир, а это примерно 10 тысяч рублей, угрожающе висят по всему Мармарису. Но одно дело носить маску в прохладную погоду в средней полосе России и совсем другое при 36 градусах жары. К тому же туристам хочется и насладиться морским воздухом, и равномерно загореть. Надо ли говорить, что некоторые прогуливающиеся по набережной вовсе и не думали ее носить на лице как положено, полностью закрывая нос и подбородок. А треть и вовсе предпочитали держать ее в кармане или надевать на локоть, видимо, надеясь, что при виде полицейского мгновенно отреагируют на его появление. Правда, за все время наших продолжительных прогулок по городу ни одного оштрафованного при нас туриста мы не заметили. А вот полицейские машины, извещающие на русском, турецком и английском про обязательное ношение масок, проезжали по улицам регулярно.

По нашим наблюдениям, особое внимание уделяется в Турции и ношению масок в транспорте и магазинах. В маршрутке замечание по поводу того, что твоя маска закрывает лишь подбородок, может сделать как водитель, так и местные жители. Кроме того, при входе в любой магазин у нас каждый раз мерили температуру и предлагали воспользоваться антисептиком. Причем сколько раз мы покидали отель, столько раз у нас и мерили температуру, а потоки входящих и выходящих из него были строго разграничены стрелочками на полу, ведущими к разным дверям.

Мошенники не дремлют...

Но, несмотря на все принятые меры безопасности, по прилете в Казань мы все равно волновались в ожидании теста на коронавирус, который сдали сразу же в аэропорту. И только узнав об отрицательном результате, смогли с чистой совестью выйти на работу и отправить детей в школу.

Каково же было наше удивление, когда на пятый день пребывания в Казани в нашей квартире раздался телефонный звонок. Сотрудница какой-то организации, уточнив наш адрес, сообщила, что, по их информации, мы выезжали недавно за границу и теперь якобы должны провести санобработку во всех комнатах, иначе - штраф. Мол, нам повезло: как раз их специалисты сейчас ходят по нашему району и могут обработать нашу квартиру всего за... 4092 рубля. Вежливо отказавшись от услуги, законных оснований и целесообразности которой мы не видели - самочувствие у нас нормальное, тесты у всех отрицательные, мы задумались: откуда у сотрудников некой фирмы информация о нашей поездке и где произошла утечка персональных данных? Видимо, мошенники изобрели очередной способ выманивания денег у доверчивых граждан.