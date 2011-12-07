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Татарстану нужны новые отели для сохранения стоимости проживания

Если количество номерного фонда будет меньше спроса на отели, то это может вызвать рост стоимости проживания.

Госкомитет Татарстана по туризму выступил за увеличения количества отелей на территории республики, так как это поможет и дальше проводить крупные мероприятия, а также держать стоимость номеров на уровне комфортном для гостей.

«Однозначно нужны. Потому что мы не стоим на месте. Туристический поток — мы надеемся, что в 2021 году мы максимально приблизимся к 2019 году и дальше мы продолжим рост. И для того, чтобы обеспечивать растущий туристический поток качественным номерным фондом нам постоянно нужно будет появление новых отелей. Увеличение номерного фонда безусловно необходимо», — сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам Иванова, за счет проведения в Татарстане и в Казани в частности больших мероприятий на данный момент накоплен существенный номерной фонд по сравнению с большим регионов России. Это позволяет и дальше проводить крупные события, а также принимать большой туристический поток.

«Но, рост продолжается. И если мы хотим, чтобы цены и качество в отелях Татарстана оставалось соответствующим — нам постоянно необходимо будет увеличивать количество гостиниц. Для того чтобы баланс спроса и предложения всегда находился в точке комфортной для потребителя», — заявил председатель Госкомитета Татарстана.

По словам Иванова, если спрос повышает предложение, то из-за этого начинают расти цены на проживание, что в частности произошло с отелями на юге России после закрытия полетов в Турцию.

КВ
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