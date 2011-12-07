Татарстану нужны новые отели для сохранения стоимости проживания

Госкомитет Татарстана по туризму выступил за увеличения количества отелей на территории республики, так как это поможет и дальше проводить крупные мероприятия, а также держать стоимость номеров на уровне комфортном для гостей.

«Однозначно нужны. Потому что мы не стоим на месте. Туристический поток — мы надеемся, что в 2021 году мы максимально приблизимся к 2019 году и дальше мы продолжим рост. И для того, чтобы обеспечивать растущий туристический поток качественным номерным фондом нам постоянно нужно будет появление новых отелей. Увеличение номерного фонда безусловно необходимо», — сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам Иванова, за счет проведения в Татарстане и в Казани в частности больших мероприятий на данный момент накоплен существенный номерной фонд по сравнению с большим регионов России. Это позволяет и дальше проводить крупные события, а также принимать большой туристический поток.

«Но, рост продолжается. И если мы хотим, чтобы цены и качество в отелях Татарстана оставалось соответствующим — нам постоянно необходимо будет увеличивать количество гостиниц. Для того чтобы баланс спроса и предложения всегда находился в точке комфортной для потребителя», — заявил председатель Госкомитета Татарстана.

По словам Иванова, если спрос повышает предложение, то из-за этого начинают расти цены на проживание, что в частности произошло с отелями на юге России после закрытия полетов в Турцию.