В Казани задержали три рейса в первый день возобновления полётов в Турцию

После разрешения авиасообщения с Турцией в столице РТ задержаны три рейса. Об этом говорится в данных онлайн-табло международного аэропорта «Казань».

Первый рейс должен был вылететь в Анталью этой ночью в 2:40, но вылет был отложен только на 16:30. Один рейс из Казани уже вылетел в Стамбул с задержкой почти в три часа. Самолет должен был отправиться в Стамбул в 1:55, однако вылет осуществили в 4:47. Дневной рейс в Анталию также перенесли с 13:20 на 14:00.

«Казанские ведомости» писали, что Оперштаб РФ решил открыть авиасообщение с Турцией с сегодняшнего дня — 22 июня. К такому решению пришли после заключения российских экспертов, которые побывали в Турецкой республике, проверив места пребывания туристов.

Турцию для россиян закрыли по причине резкого роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране был введен комендантский час и периодически вводился локдаун выходного дня, когда всем жителям предписывалось сидеть дома.