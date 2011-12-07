В Казани состоялась первая экскурсия по местам съемок известных фильмов

Именно кремль стал съемочной площадкой черно-белого игрового немого фильма «Булат - батыр», снятого в 1928 году. Съемки этого кино о драматических событиях XVIII века, когда мусульман пытаются силой обратить в православную веру, проходили и Старо-татарской слободе.

Представители «Татаркино» Светлана Говорунова и Роман Антонов провели экскурсию по известным местам Казани, где снимались эпизоды российских картин, и рассказали множество интересных историй, связанных с развитием кино в нашей республике.

Например, мы побывали на набережной у театра Камала, где разворачивались основные события приключенческого фильма «Сокровища озера Кабан», снятого в 2013 году. У Выставочного центра «Казанская ярмарка» снимался самый эффектный эпизод картины «Реальная сказка» - именно здесь, прямо напротив здания ГИБДД, взорвался автомобиль главного злодея сказки - олигарха Кощея Бессмертного, роль которого исполнил Леонид Ярмольник.

Проезжая по улице Хади Такташа, гиды рассказали о документальном фильме «Страшные игры молодых», снятом в 1987 году. Фильм о молодежных группировках Казани «Хади Такташ», «Теплоконтроль», «Жилка», «Перваки», которые прогремели своими жесткими преступлениями на всю страну. В те годы даже такие невеселые шутки ходили в народе: «Хади Такташ - страна чудес: вошел в подъезд и там исчез»…

Так же в маршрут первой кинопрогулки вошли парк «Черное озеро», где в начале XX века проходили первые показы фильмов на открытом воздухе, и Крестовоздвиженский храм, где хранится чудотворный список иконы Казанской Божией Матери. История долгого возвращения иконы на место ее обретения рассказывает документальный фильм «Заступница» казанского режиссера Алексея Барыкина.

Завершилась экскурсия в кинотеатре «Мир», где мы побывали в аппаратной киномеханика, а также увидели необычную экспозицию - отпечатки ладоней звезд российского и мирового кино, которые в разные годы были гостями Международного казанского фестиваля мусульманского кино.

Подробности - в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».