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«Гиды по сказкам» познакомят с мифами и легендами предновогоднего Альметьевска

В воскресенье в Альметьевске состоится бесплатная экскурсия по городу в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Это будет завершающая экскурсия в уходящем году.

Гости под руководством «гида по сказкам» совершат пешеходную прогулку по улицам Альметьевска, по местам, где установлены необычные арт-объекты участников лаборатории «Фрукты».

Как сообщает пресс-служба Института исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга, осуществляющего этот оригинальный проект, с мая в рамках программы было проведено 100 экскурсий пеших и велоэкскурсий - 83 офлайн и 17 в формате онлайн. Участниками прогулок стали более 500 – жители Альметьевска и гости из других городов России. Экскурсии проводятся с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.

Напомним, «Сказки о золотых яблоках» - творческий проект. Художники из России и из-за рубежа рисуют на стенах домов города картины, отражающие самые главные страницы истории, мифы и легенды нефтяного региона Татарстана. Все арт-объекты объединены общим маршрутом.

 


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