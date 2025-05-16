Тренер Марцел Озимак покинул хоккейный клуб «Нефтехимик»

52-летний словацкий тренер Марцел Озимак покинул «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В Татарстане специалист работал с сезона 2021/22 на позиции ассистента главного тренера. После расторжения контракта с Олегом Леонтьевым, в начале апреля 2024 года, Озимак исполнял обязанности главного тренера.

За четыре сезона «Нефтехимик» дважды выходил в плей-офф, но вылетал в первом раунде. Реализация большинства команды в регулярном чемпионате 2024/25 была на отметке 17,5% (16-е место), а по результативности команда заняла 19-е место.