Тренер Марцел Озимак покинул хоккейный клуб «Нефтехимик»

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Спорт
16 мая 2025  14:53
Автор:
Эдгар Витковский

52-летний словацкий тренер Марцел Озимак покинул «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В Татарстане специалист работал с сезона 2021/22 на позиции ассистента главного тренера. После расторжения контракта с Олегом Леонтьевым, в начале апреля 2024 года, Озимак исполнял обязанности главного тренера.

За четыре сезона «Нефтехимик» дважды выходил в плей-офф, но вылетал в первом раунде. Реализация большинства команды в регулярном чемпионате 2024/25 была на отметке 17,5% (16-е место), а по результативности команда заняла 19-е место.

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Тренер Марцел Озимак покинул хоккейный клуб «Нефтехимик»
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