Проведут тренинги и мастер-классы для участников фестиваля «Наше время – Безнен заман»

В феврале на базе МЦ «Волга» в Лаишевском районе Татарстана состоится VII творческий слёт работающей молодежи республики. Мероприятие станет важным этапом подготовки к XIII ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю «Наше время – Безнең заман», который объединяет талантливых молодых людей со всего региона.

Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую тренинги, мастер-классы и творческие встречи. Как отметил руководитель проекта Айдар Гайнутдинов, такие слёты помогают участникам не только раскрыть творческий потенциал, но и отвлечься от повседневных забот. «Мастер-классы и тренинги помогут молодежи достойно выступить на фестивале и покорить сердца зрителей», – подчеркнул он.

Первый день начнётся с тематического круглого стола, где обсудят ключевые этапы подготовки к фестивалю. Затем участников ждёт тренинг от бизнес-тренера Дины Арзамасцевой на тему создания команды и поиска единомышленников. Заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов проведёт мастер-класс «Я на сцене: говорим без слов – мизансцена и жест». Также запланирована встреча с победителями прошлых лет, обладателями гран-при фестиваля.

Во второй день программа будет не менее насыщенной. Участники посетят творческую лабораторию по актёрскому и сценическому мастерству, увидят показы творческих номеров и примут участие в мастер-классах по вокалу и хореографии. Спикерами выступят известные деятели культуры, включая заслуженного артиста РТ Азата Зарипова, актёра Дениса Крутовских и режиссёра Искандера Нуризянова.

Завершится слёт мастер-классом от лауреата премии Правительства РФ Дмитрия Туманова и главного режиссёра театра «Созвездие-Йолдызлык» Александра Туманова.

Подать заявку на участие можно до середины февраля. Подробности доступны по ссылке: t.me/bzzmru/1101.