Три человека пострадали в ДТП с участием Opel и КАМАЗа в Татарстане

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Республика
20 июня 2024  09:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня утром на выезде из Набережных Челнов в сторону Сарманово произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и самосвала КАМАЗ.

 Фото: прокуратура РТ

По предварительной информации, Opel во время выезда с обочины и разворота не уступил дорогу КАМАЗу.

В результате столкновения Opel отбросило в кювет на противоположной стороне дороги. 

В аварии пострадали 63-летний водитель легкового автомобиля, его супруга и их 7-летний внук.

Все пострадавшие госпитализированы. 
На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка.

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