Три человека пострадали в ДТП с участием Opel и КАМАЗа в Татарстане

Сегодня утром на выезде из Набережных Челнов в сторону Сарманово произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и самосвала КАМАЗ.

Фото: прокуратура РТ

По предварительной информации, Opel во время выезда с обочины и разворота не уступил дорогу КАМАЗу.

В результате столкновения Opel отбросило в кювет на противоположной стороне дороги.

В аварии пострадали 63-летний водитель легкового автомобиля, его супруга и их 7-летний внук.

Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка.