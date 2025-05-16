Три игрока казанского «Зенита» вошли в символическую сборную Суперлиги

Суперлига представила состав символической сборной сезона 2024/25, в неё вошли сразу три игрока «Зенита».

Лучшим доигровщиком шестой раз в карьере стал Дмитрий Волков. Восьмой раз в символическую сборную вошёл связующий Майка Кристенсон, а блокирующий Артём Вольвич попал в подборку третий раз в карьере.

Полностью список выглядит следующим образом:

доигровщик – Дмитрий Волков («Зенит-Казань»);

блокирующий – Дмитрий Жук («Динамо Москва»);

связующий – Майка Кристенсон («Зенит-Казань»);

диагональный – Владислав Бабкевич («Зенит» СПб);

блокирующий – Артём Вольвич («Зенит-Казань»);

доигровщик – Павел Тетюхин («Белогорье»);

либеро – Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»).