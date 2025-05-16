Три игрока казанского «Зенита» вошли в символическую сборную Суперлиги

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Спорт
16 мая 2025  15:26
Автор:
Эдгар Витковский

Суперлига представила состав символической сборной сезона 2024/25, в неё вошли сразу три игрока «Зенита».

Лучшим доигровщиком шестой раз в карьере стал Дмитрий Волков. Восьмой раз в символическую сборную вошёл связующий Майка Кристенсон, а блокирующий Артём Вольвич попал в подборку третий раз в карьере.

Полностью список выглядит следующим образом:

доигровщик – Дмитрий Волков («Зенит-Казань»);
блокирующий – Дмитрий Жук («Динамо Москва»);
связующий – Майка Кристенсон («Зенит-Казань»);
диагональный – Владислав Бабкевич («Зенит» СПб);
блокирующий – Артём Вольвич («Зенит-Казань»);
доигровщик – Павел Тетюхин («Белогорье»);
либеро – Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»). 

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