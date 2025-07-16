Три игрока системы «Ак Барса» продолжат карьеру в «Нефтянике»

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Спорт
16 июля 2025  07:42
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба «Нефтяника» сообщила о подписании троих новичков, выступавших в минувшем сезоне в «Барсе». Состав альметьевцев пополнили защитник Даниил Четвериков, нападающие Расим Шакиров и Равиль Якупов.

Четвериков всю карьеру провёл в системе «Ак Барса». В чемпионате ВХЛ на его счету 178 матчей и 37 (11+26) набранных очков. Расим Шакиров и Равиль Якупов прошли через систему «Нефтяника». Шакиров в сезоне 2024/25 стал лучшим бомбардиром «Барса» с 45 (12+33) очками, а Якупов стал третьим по результативности, набрав 39 (21+18) очков.

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