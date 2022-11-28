Три казанских университета вошли в рейтинг самых влиятельных вузов в РФ

Три казанских университета вошли в рейтинг самых влиятельных вузов в России по версии агентства RAEХ. В список вошли Казанский федеральный университет, он занял 13-е место. Казанский государственный медицинский университет расположился на 57-й строчке рейтинга, а Казанский национальный исследовательский технологический университет занял – на 72-й из 75 возможных.

Для рейтинга учитывались такие показатели, как вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

Первые строчки рейтинга заняли МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Санкт-Петербургский госуниверситет.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане проходит конкурс «Студент года», в этом году на него подали рекордное количество заявок.