Три вратаря из России вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ-2025

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Спорт
11 июня 2025  23:06
Автор:
Эдгар Витковский

Центральное скаутское агентство НХЛ опубликовало десятку лучших вратарей, доступных на драфте-2025 – в неё вошли сразу три российских голкипера. На третьей строчке 18-летний вратарь «Красной Армии» Пётр Андреянов, который провёл свой второй сезон в МХЛ. На счету голкипера 34 победы в 63 матчах, 93,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2.20.

На пятом месте действующий обладатель Кубка Харламова, 18-летний Семён Фролов из «Спартака». Он одержал 24 победы в 50 играх чемпионата МХЛ, отразил 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2.35. Восьмое место занял 17-летний вратарь Алексей Медведев из «Лондон Найтс» (лига OHL).

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