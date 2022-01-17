Турпоток в Казани вернулся к допандемийному уровню. Об этом на деловом понедельнике рассказала Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Основные точки внимания туристов — Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода и Кремлевская набережная. В число новых мест для гостей города недавно вошел собор Казанской иконы Божией матери, экстрим-парк «Урам» и «Союзмультпарк».

Подробнее о том, что можно увидеть на казанской площадке «Союзмультпарка», читайте в материале «Казанских ведомостей».