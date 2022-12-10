 «У всех боевой дух»: мобилизованный татарстанец рассказал, что дела в зоне СВО идут хорошо
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«У всех боевой дух»: мобилизованный татарстанец рассказал, что дела в зоне СВО идут хорошо

На связь из зоны спецоперации вышел автор Telegram-канал «Круги в полях».

Республика
10 декабря 2022  16:53
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня на связь вышел мобилизованный татарстанец, который введет Telegram-канал «Круги в полях». На канале вышел пост, в котором Нагай рассказал, что дела супер и есть очень хорошие новости, однако, сообщит он о них, когда они официально подтвердятся.

«У всех боевой дух, все сыты, довольны и в тепле. Выдали зимние ботинки, варежки, кофты, штаны и куртки, так что к зиме готовы!», — рассказал боец.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр столицы РТ передал мобилизованным квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы и рации.

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