«У всех боевой дух»: мобилизованный татарстанец рассказал, что дела в зоне СВО идут хорошо

Сегодня на связь вышел мобилизованный татарстанец, который введет Telegram-канал «Круги в полях». На канале вышел пост, в котором Нагай рассказал, что дела супер и есть очень хорошие новости, однако, сообщит он о них, когда они официально подтвердятся.

«У всех боевой дух, все сыты, довольны и в тепле. Выдали зимние ботинки, варежки, кофты, штаны и куртки, так что к зиме готовы!», — рассказал боец.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр столицы РТ передал мобилизованным квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы и рации.