Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили в Севастополе и Бахчисарае

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Республика
2 августа 2025  14:12

Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» успешно выступили в Севастополе и Бахчисарае, завершив творческую поездку по Крыму. В рамках летней смены 210 одаренных детей из 19 районов Татарстана представили яркую концертную программу.

Кульминацией стал юбилейный концерт в Доме офицеров Севастополя, посвященный Дню ВМФ. Молодые артисты исполнили 25 патриотических номеров вместе с известными деятелями искусств Татарстана. Выступление получило высокую оценку руководства Черноморского флота – запись концерта направят морякам в воинские части.

В Бахчисарае состоялся совместный концерт с местными творческими коллективами, который посетили представители власти Крыма. Фестиваль удостоился наград от администрации Бахчисарайского района и Министерства культуры Республики Крым.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков лично посетил лагерь «Сэлэт – Ак Барс», где проходила смена. В рамках программы участники посетили мастер-классы звезд татарстанской сцены, включая народную артистку России Зилю Сунгатуллину.

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Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили в Севастополе и Бахчисарае
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