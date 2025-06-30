УФАС намерена провести мониторинг цен на воду и еду в аэропортах РТ

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан начали масштабную проверку ценовой политики в торговых точках аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Особое внимание уделяется стоимости питьевой воды и продуктов питания в стерильных зонах терминалов.

Как пояснили в ведомстве, ревизия затронет предприятия, занимающие доминирующее положение в зонах транспортной безопасности. Именно здесь пассажиры лишены возможности приобрести товары по рыночным ценам после прохождения предполётного досмотра.

Инициатива проверки возникла на фоне многочисленных жалоб пассажиров на завышенные цены в аэропортовых зонах. Параллельно антимонопольная служба рассматривает предложение об организации бесплатных точек доступа к питьевой воде во всех аэровокзалах страны.

Эксперты отмечают, что подобные проверки помогают поддерживать баланс между коммерческими интересами арендаторов и правами потребителей. В Татарстане мониторинг ценовой ситуации в аэропортах проводится на регулярной основе, что позволяет оперативно реагировать на возможные злоупотребления.

Результаты проверки будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур. В случае подтверждения фактов завышения цен, меры воздействия могут быть применены уже в ближайшее время.