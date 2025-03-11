Угроза атаки беспилотников в Татарстане отменена

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Республика
11 марта 2025  12:33

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Республики Татарстан снята. Об этом сообщило Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) через свое официальное приложение.  

«Отбой атаки беспилотными воздушными судами», – говорится в уведомлении.  

Ранее, в 06:30 по московскому времени, на территории республики была объявлена угроза атаки БПЛА, после чего в регионе ввели специальный режим повышенной готовности. На данный момент причины отмены угрозы и подробности обстоятельств не уточняются.  

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