Угроза атаки беспилотников в Татарстане отменена

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Республики Татарстан снята. Об этом сообщило Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) через свое официальное приложение.

«Отбой атаки беспилотными воздушными судами», – говорится в уведомлении.

Ранее, в 06:30 по московскому времени, на территории республики была объявлена угроза атаки БПЛА, после чего в регионе ввели специальный режим повышенной готовности. На данный момент причины отмены угрозы и подробности обстоятельств не уточняются.