РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки беспилотников для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Набережных Челнов, Заинска, Елабуги, Нижнекамска и Чистополя. Однако режим "Беспилотная опасность" на всей территории республики пока сохраняется – это подтвердили в ведомстве.
Ранее утром мэр Нижнекамска Радмир Беляев предупреждал жителей о массовом налёте дронов на район, но теперь угроза для перечисленных городов снята.
Угрозу атаки дронов в восьми городах Татарстана сняли
РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки беспилотников для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Набережных Челнов, Заинска, Елабуги, Нижнекамска и Чистополя. Однако режим "Беспилотная опасность" на всей территории республики пока сохраняется – это подтвердили в ведомстве.