Угрозу атаки дронов в восьми городах Татарстана сняли

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Республика
8 июля 2026  08:17

РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки беспилотников для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Набережных Челнов, Заинска, Елабуги, Нижнекамска и Чистополя. Однако режим "Беспилотная опасность" на всей территории республики пока сохраняется – это подтвердили в ведомстве.

Ранее утром мэр Нижнекамска Радмир Беляев предупреждал жителей о массовом налёте дронов на район, но теперь угроза для перечисленных городов снята. 

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