Угрозу атаки дронов в восьми городах Татарстана сняли

РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки беспилотников для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Набережных Челнов, Заинска, Елабуги, Нижнекамска и Чистополя. Однако режим "Беспилотная опасность" на всей территории республики пока сохраняется – это подтвердили в ведомстве.



Ранее утром мэр Нижнекамска Радмир Беляев предупреждал жителей о массовом налёте дронов на район, но теперь угроза для перечисленных городов снята.