Указом Путина главред «Казанских ведомостей» стала Заслуженным журналистом РФ

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Газета «Казанские ведомости»
16 июня 2025  20:19
Автор:
Владислав Косолапкин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда татарстанцев. Среди них оказалась и главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова, которой было присвоено звание «Заслуженный журналист РФ».

Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Линара Музафарова, директор Многофункционального центра, получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за свои трудовые достижения. Игорю Антипину, доктору химических наук и профессору Казанского федерального университета, было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» получили Равиль Кашапов, Леонид Савосин и Александр Черняев, сотрудники Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

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