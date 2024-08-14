В Казани на улице Чехова ограничат движение из-за ремонта водопровода

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Город
14 августа 2024  13:38
Автор:
Эндже Гарафиева

С 3 по 12 сентября в Казани на улице Чехова будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на водопроводе и затронет участок дороги в районе дома №4 и здания №2а, корпус 1.

Также сегодня стало известно, что в Казани до 30 августа продлили ограничение движения транспорта по улице Профессора Нужина на участке от улицы Пушкина до улицы Кремлевской.

Ранее мы писали, что в период с 21 августа по октябрь в Приволжском районе ограничат движение из-за работ на газопроводе.

Напомним, что самые масштабные работы ведутся на Горьковском шоссе. Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, сейчас на объекте задействованы 172 рабочих и 46 единиц спецтехники. 

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В Казани на улице Чехова ограничат движение из-за ремонта водопровода