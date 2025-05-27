УНИКС начал серию за «бронзу» с победы

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Спорт
27 мая 2025  11:46
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в стартовой встрече серии за третье место в Единой лиге ВТБ, игра в Казани завершилась со счётом 97:90 (27:26, 27:13, 21:27, 22:24). Ключевой отрыв подопечные Велимира Перасовича сделали во второй четверти, +14. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 17 очков при четырёх подборах. Он же реализовал восемь из девяти попыток штрафных бросков.

Счёт в серии до трёх побед стал 1–0 в пользу УНИКСа, второй матч состоится в Казани 28 мая.

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