УНИКС объявил о продлении контрактов с тремя игроками

Пресс-служба УНИКСа сообщила о продлении контрактов с тремя баскетболистами. Тяжёлый форвард Андрей Лопатин заключил соглашение в формате «1+1» – в минувшем сезоне он провёл 53 матча, набирая за игру 6,3 очка при 3,1 подборах, 1,4 передачах и 0,9 перехватов. В среднем Лопатин проводил на паркете 20:31 минуты.

Однолетние контракты подписали защитник Дмитрий Кулагин и форвард Александр Стуленков. Игрок обороны в сезоне 2024/25 отыграл 51 встречу, набирая 6,5 очка, отдавая 3,5 результативные передачи и делая 2,7 подбора. Стуленков провёл сезон в качестве игрока ротации: в 18 встречах он набирал в среднем 1,3 очка при 0,9 подборов.

