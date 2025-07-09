УНИКС подписал центрового Маркуса Бингэма

УНИКС представил очередного новичка – им стал 24-летний центровой Маркус Бингэм, контракт с легионером заключен по схеме «1+1». Сезон 2024/25 Бингэм начинал в составе «Хапоэля» из Холона, но спустя 10 игр перешёл в «Хапоэль» из Тель-Авива. В чемпионате Израиля он показал статистику в 10,5 очков, 4,7 подборов и 1,5 блок-шотов за игру. В регулярном чемпионате «Хапоэль» стал вторым, а в плей-офф команда вылетела на стадии полуфинала. Тем не менее, в Еврокубке «Хапоэль» одержал победу, одолев в финальной серии «Гран Канарию» (2–0).

