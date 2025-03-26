УНИКС одержал шестую победу подряд

УНИКС продлил свою победную серию до шести игр, одолев в Саратове местный «Автодор» – 73:71 (18:15, 21:19, 17:14, 17:23). Самым результативным в составе казанцев стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 21 очко при пяти подборах и 100% реализации штрафных (7/7). На балл меньше у Маркоса Найта, но разыгрывающий внёс себе в актив 6 подборов.

За четыре матча до завершения регулярки УНИКС располагается на третьей строчке. У идущих выше ЦСКА и «Зенита» по две игры в запасе.

В следующем туре УНИКС отправится в Нижний Новгород, где 29 марта сыграет против местного «Пари НН». Матч начнется в 18:00 по московскому времени.