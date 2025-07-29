УНИКС заключил контракт с американским защитником

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Спорт
29 июля 2025  16:35
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба УНИКСа объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Си Джей Брайсом. Последний год американец провёл в составе греческого АЕКа, с которым завоевал бронзу национального чемпионата и Лиги чемпионов FIBA.

Ранее Брайс уже выступал в Единой лиге ВТБ – сезон 2023/24 он провёл в составе «Пармы». Его средняя результативность составила 13,9 очка, 3,4 передачи при 3,2 подборах. При этом он стал лучшим игроком лиги по качеству реализации бросков из-за дуги – 56,6%. Брайс – четвёртый легионер казанцев в актуальном составе.

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