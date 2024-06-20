Управляющая компания в РТ выплатит полмиллиона за сброс сточных вод в реку

В Татарстане завершился судебный процесс по иску Минэкологии к управляющей компанией «Строим будущее», которая загрязнет реку Челна сточными водами. Арбитражный суд республики полностью удовлетворил требования ведомства о возмещении вреда, причинённого окружающей среде.

Фото: Минэкологии РТ

В августе 2022 года экологи обнаружили незаконную врезку в ливневую канализацию в одном из домов Набережных Челнов, обслуживаемых компанией. Лабораторный анализ воды в реке показал многократные превышения по ряду загрязняющих веществ, свидетельствующие о сбросе канализационных стоков.

Управляющая компания решила сэкономить на утилизации отходов, однако теперь вынуждена будет заплатить за свое «грязное прошлое» 543 тысячи рублей. Эта сумма, как надеются в Минэкологии, компенсирует нанесенный природе ущерб.