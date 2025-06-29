Ушел из жизни известный казанский эколог и учёный Рушан Сабиров

На 63-м году жизни скончался видный учёный-эколог, педагог и общественный деятель Рушан Мирзович Сабиров. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, где Рушан Мирзович более десяти лет входил в состав научно-технического совета.

Выпускник Казанского университета посвятил свою жизнь исследованиям в области биологии и экологии. Как отмечают коллеги, он внёс неоценимый вклад в развитие природоохранной деятельности региона, возглавляя экспертные комиссии по оценке строительных проектов и определению лимитов охотничьего промысла.

«Рушан Мирзович воспитал плеяду талантливых учеников, которые продолжают его дело, – говорится в официальном некрологе. – Его профессиональные достижения и человеческие качества служили примером для нескольких поколений экологов».

В министерстве подчеркнули, что Сабиров сочетал научную работу с активной педагогической деятельностью. Многие его студенты сегодня занимают ключевые позиции в природоохранных организациях и научных учреждениях.

Коллектив Минэкологии выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. «Светлая память о Рушане Мирзовиче сохранится в наших сердцах и в продолжающихся экологических инициативах, которые он помогал реализовывать», – отметили в ведомстве.