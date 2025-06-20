Ушел из жизни основатель ФК «КАМАЗ» Яков Брегман

На 79-м году жизни скончался Яков Давидович Брегман - легендарная личность в истории футбола Татарстана, один из создателей ФК "КАМАЗ". Об этом сообщила пресс-служба челнинского клуба.

Брегман внес неоценимый вклад в развитие футбола в Набережных Челнах, занимая пост генерального директора клуба. В последние годы он работал делегатом Футбольной национальной лиги, продолжая служить любимому виду спорта.

"Яков Давидович оставил после себя не только профессиональное наследие, но и память как о человеке исключительной порядочности и честности. Его уважали коллеги, любили друзья и ценили близкие", - говорится в официальном сообщении клуба.

Коллектив ФК "КАМАЗ" выразил глубокие соболезнования родным и близким Брегмана, подчеркнув, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать и общаться.