Ушел из жизни великий пианист Марат Сиразетдинов

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Город
27 марта 2025  08:44

 Фото: УФСИН РТ

Музыкальный мир Татарстана понес тяжелую утрату – на 76-м году жизни скончался выдающийся пианист, народный артист республики Марат Сиразетдинов. Печальную новость подтвердила продюсер Гузель Абульханова.

Прощание с музыкантом состоится в Казани, сегодня, 27 марта, его похоронят на татарском кладбище по Мамадышскому тракту.

Марат Сиразетдинов, родившийся в 1948 году в Уфе, прославился как один из самых ярких пианистов Татарстана. Его талант раскрылся еще в начале 1970-х, а виртуозное исполнение произведений Шопена, Шумана, Рахманинова и Прокофьева покорило не только российскую, но и международную публику.

За свою карьеру маэстро дал более 200 концертов, оставив после себя богатое творческое наследие. Его уход – невосполнимая потеря для мира искусства.

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